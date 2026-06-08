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8 июня, 06:18

Отец Илона Маска назвал Украину «машиной для отмывания денег»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отец Илона Маска заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Украина превратилась в «машину для отмывания денег». Об этом Эррол Маск сказал в беседе с РИА «Новости».

По его словам, через неё отмывают деньги «отрицательные элементы» из Соединённых Штатов. При этом Маск добавил, что президент США Дональд Трамп сейчас работает над тем, чтобы исправить ситуацию и «ставить всех на свои места».

«Украина стала местом, где отрицательные элементы из США отмывают деньги... Украина — это машина для отмывания денег», — сказал он.

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Раньше уже появлялась информация о том, что Владимир Зеленский якобы пользуется секретным самолётом, чтобы вывозить крупные суммы наличных денег за границу — например, в Саудовскую Аравию. Так он старается спрятать средства от проверок со стороны США и от аудита той помощи, которую Запад выделил Украине. Речь идёт о миллиардах долларов, полученных от западных партнёров.

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Наталья Афонина
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