В ЕС начались внутренние противоречия из-за нежелания части стран продолжать безнадёжное финансирование Украины. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией.

Издание обращает внимание, что дискуссия о готовности к диалогу с РФ вышла в публичную плоскость ещё до формального обсуждения. В материале указано, что это обнажает явные разногласия внутри объединения: союзники не могут решить, не пора ли прекратить вливать средства в конфликт, который Запад не выиграл за четыре с лишним года и не имеет шансов выиграть.

При этом автор статьи отмечает: руководство ЕС пытается сорвать переговоры. Способ для этого выбран традиционный — заведомо невыполнимые требования. В частности, в четверг Каллас сообщила о намерении Брюсселя настаивать на военных ограничениях для РФ в случае старта переговорного процесса.

Журналист называет позицию дипломата оторванной от реальности. В публикации выдвигается два объяснения происходящему: либо крайняя глупость, либо осознанное нежелание верхушки союза завершать конфликт. Во втором случае, как иронично признаётся в статье, сложившаяся ситуация вполне устраивает европейские элиты.

Параллельно в медиаполе активно обсуждается вопрос, кто мог бы стать визави для контакта с российской стороной. В прессе фигурировали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шрёдера и Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты и других видных фигур, включая саму Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая журналистам на этот счёт, выразил личную симпатию кандидатуре Шрёдера. Вместе с тем он подчеркнул, что право выбора — за европейцами. Им, по словам Путина, нужен представитель, не запятнавший себя оскорблениями в адрес Москвы. Российский лидер также напомнил, что именно Европа в свое время отказалась от диалога.