Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 09:16

«Раздеть-разуть» Россию: Каллас намеренно обостряет ситуацию своими требованиями

Политолог Кошкин: Каллас своими заявлениями об РФ затягивает конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Своими заявлениями глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится затянуть конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил заведующий кафедрой политанализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Накануне Каллас допустила сразу несколько странных высказываний: об уходе американских дипломатов из Киева (в Вашингтоне это опровергли), а также о том, что Европа вправе требовать от России ограничения армии и вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

«Ей нужно было обострить ситуацию. Это не про трусость и храбрость. Это про то, что, видите — даже американцы поверили угрозам Москвы. А, значит, мы в Европе, тем более, должны быть готовы обуздать Россию, ускорить подготовку к войне с ней», — указал эксперт.

По его словам, это намеренное нагнетание обстановки в информационно-политической сфере. Сегодня Каллас находится в образе, который сама выбрала: её воспринимают как «ястреба», неспособного к диалогу с Москвой. При этом она выдвигает условия, никак не связанные с украинским конфликтом — к примеру, о выводе российских подразделений из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Таким образом она попыталась зацепить весь узел проблем, чтобы «раздеть-разуть» Россию по периметру её границ, в надежде сделать её хоть немного послушнее.

«Среднее между Наполеоном и Гитлером»: В РФ оценили условия Каллас для диалога с РФ
«Среднее между Наполеоном и Гитлером»: В РФ оценили условия Каллас для диалога с РФ

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз собирается внести в будущие переговорные рамки по Украине условие об урезании военного потенциала России. Глава евродипломатии подчеркнула: Брюссель намерен добиваться вывода российских подразделений не только из Приднестровья, но также из Южной Осетии и Абхазии — то есть с территорий Молдавии и Грузии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • США
  • Украина
  • Приднестровье
  • Абхазия
  • Южная Осетия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar