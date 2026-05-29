Своими заявлениями глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится затянуть конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил заведующий кафедрой политанализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Накануне Каллас допустила сразу несколько странных высказываний: об уходе американских дипломатов из Киева (в Вашингтоне это опровергли), а также о том, что Европа вправе требовать от России ограничения армии и вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

«Ей нужно было обострить ситуацию. Это не про трусость и храбрость. Это про то, что, видите — даже американцы поверили угрозам Москвы. А, значит, мы в Европе, тем более, должны быть готовы обуздать Россию, ускорить подготовку к войне с ней», — указал эксперт.

По его словам, это намеренное нагнетание обстановки в информационно-политической сфере. Сегодня Каллас находится в образе, который сама выбрала: её воспринимают как «ястреба», неспособного к диалогу с Москвой. При этом она выдвигает условия, никак не связанные с украинским конфликтом — к примеру, о выводе российских подразделений из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Таким образом она попыталась зацепить весь узел проблем, чтобы «раздеть-разуть» Россию по периметру её границ, в надежде сделать её хоть немного послушнее.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз собирается внести в будущие переговорные рамки по Украине условие об урезании военного потенциала России. Глава евродипломатии подчеркнула: Брюссель намерен добиваться вывода российских подразделений не только из Приднестровья, но также из Южной Осетии и Абхазии — то есть с территорий Молдавии и Грузии.