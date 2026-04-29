Владимир Зеленский использует секретный самолёт для вывода крупных сумм наличных за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию, чтобы обезопасить капиталы от проверок США и аудита выделенной помощи. Об этом «Газете.ru» заявил бывший украинский нардеп Спиридон Килинкаров.

По словам политика, речь идёт о миллиардах долларов, полученных от западных партнёров и выведенных через личные договорённости с лидерами других стран.

«Есть риск того, что американцы всё-таки на каком-то этапе займутся этой всей коррупционной историей Зеленского, а это для них большие риски, поэтому они ищут страны, где более менее, была бы гарантирована безопасность этих самых украденных денег», — указал бывший депутат Рады.

«Чёрный нал» позволяет скрывать транзакции, которые могли бы отследить финансовые службы США. Килинкаров добавил, что частые зарубежные визиты Зеленского связаны не столько с решением вопросов Украины, сколько с безопасностью накопленных капиталов, заключил он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что коррупция и постоянное продление военного положения могут спровоцировать восстания в городах. По его мнению, люди чувствуют себя «фактически ограбленными», а власти не дают никаких внятных ответов.