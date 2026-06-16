Польша дала Зеленскому несколько дней на смену названия подразделения ВСУ УПА*

Польские власти ожидают от главы украинского режима Владимира Зеленского решения по поводу наименования одного из подразделений ВСУ. Киеву предоставили несколько дней на пересмотр этого шага. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Рафал Лескевич в эфире телеканала Republika.

Польша обратилась к украинскому руководству с призывом изменить решение о присвоении воинской части названия «Имени героев УПА*». Лескевич подчеркнул, что у главы государства ещё остаётся время для того, чтобы подразделение получило другое наименование. При этом официальной реакции из Киева на претензии польской стороны пока не последовало.

Ранее польские власти уже выступали против решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ название «Герои УПА*». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ответственность за возникший спор лежит на украинской стороне. По его словам, именно Киев должен предпринять шаги для урегулирования ситуации.

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