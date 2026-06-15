Владимир Зеленский снова отправится на саммит G7 не из Польши, а через Кишинёв. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», это уже второе подряд изменение аэропорта вылета для президентского самолёта за последнее время.

До этого с начала спецоперации Зеленский обычно использовал для зарубежных поездок польский Жешув. Однако маршрут начали менять на фоне скандала из-за присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА»*. Такое решение резко раскритиковали в Варшаве.

Ранее сообщалось, что самолёт, которым пользуется Зеленский, возвращался в Польшу из Кишинёва после серии поездок, выполненных в обход привычного маршрута через Жешув. Лайнер перелетал из молдавской столицы в Краков после визита украинской делегации на саммит Украина — NB8 в Таллине.

Скандал вокруг названия подразделения ВСУ болезненно восприняли в Польше, где хорошо помнят события 1940-х годов и Волынскую резню. На этом фоне украинские СМИ связали смену логистики с новым охлаждением отношений Киева и Варшавы.

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