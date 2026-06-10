Самолёт Зеленского вернулся в Польшу после поездок, совершённых в облёт страны

В ночь на вторник, 9 июня, лайнер совершил перелёт из Кишинева в Краков. До этого борт прибыл в молдавскую столицу из Таллина, где проходил саммит Украина — NB8 с участием Зеленского. Как сообщалось ранее, смена маршрута на использование Кишинёва для полетов в страны Евросоюза была предпринята на фоне ухудшения отношений с Варшавой, в то время как ранее для этих целей использовался аэропорт польского города Жешув.