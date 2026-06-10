Самолёт Зеленского вернулся в Польшу после поездок, совершённых в облёт страны
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинское издание «Страна.ua» информирует о возвращении в Польшу самолёта, которым пользуется Владимир Зеленский. Этот факт последовал за серией зарубежных поездок, которые осуществлялись в обход польского воздушного пространства.
В ночь на вторник, 9 июня, лайнер совершил перелёт из Кишинева в Краков. До этого борт прибыл в молдавскую столицу из Таллина, где проходил саммит Украина — NB8 с участием Зеленского. Как сообщалось ранее, смена маршрута на использование Кишинёва для полетов в страны Евросоюза была предпринята на фоне ухудшения отношений с Варшавой, в то время как ранее для этих целей использовался аэропорт польского города Жешув.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский теперь летает в европейские страны через Молдавию, поскольку отношения Киева и Варшавы вновь испортила особенная любовь украинских властей к сторонникам Гитлера. Напомним, что одному из подразделений Сил специальных операций в стране присвоили имя «героев УПА*». Варшава хорошо помнит, как те самые «герои» резали поляков в 1940-е годы, поэтому такие шаги воспринимаются там как «плевок в лицо» народу.
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