Польша должна обязательно присутствовать за столом переговоров по украинскому урегулированию, иначе любые решения не будут для неё обязательными. Об этом, как передаёт Reuters, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным по Украине», — сказал он.

При этом Варшава категорически не приемлет формат «Е3», который замыкается на Лондоне, Париже и Берлине, игнорируя остальных союзников Киева. Туск уже обсудил эту тему с главой итальянского правительства Джорджей Мелони, которая также выразила недовольство сложившейся ситуацией. Премьер подчеркнул, что без участия Польши никакие договорённости не получат её признания.

Ранее сообщалось, что в Москву с визитом прибыли евродепутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург, представляющие немецкую партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Они приехали 7 июня по приглашению Института Европы РАН и сразу выступили с призывом к срочному запуску новых форматов диалога между Брюсселем и РФ.