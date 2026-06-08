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Регион
8 июня, 11:13

Лавров: РФ готова к честным переговорам с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако выступает за открытый и честный диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

«Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества», — подчеркнул Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Москва сохраняет готовность к дипломатическому пути решения кризиса.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совместные условия для мирного урегулирования на Украине, которые обнародовали Великобритания, Франция и Германия. Он заявил, что сейчас очень трудно представить, как можно о чём-то договариваться с киевским режимом.

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Александра Мышляева
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