Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако выступает за открытый и честный диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

«Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества», — подчеркнул Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Москва сохраняет готовность к дипломатическому пути решения кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совместные условия для мирного урегулирования на Украине, которые обнародовали Великобритания, Франция и Германия. Он заявил, что сейчас очень трудно представить, как можно о чём-то договариваться с киевским режимом.