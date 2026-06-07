Президент Финляндии Александр Стубб всё чаще упоминается в западной прессе как кандидат на роль эмиссара ЕС по украинскому урегулированию. Об этом сообщает политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По словам эксперта, причина «переговорного обострения» кроется вовсе не в поиске мира. «Евросоюз пытается добиться того, чтобы европейские дела не решались без европейцев. Это обозначение своего права диктовать некие условия развития украинской проблемы. Развития, а не завершения», — считает Пинчук.

Журналист Александр Бабицкий напоминает, что ещё недавно фразу «переговоры с Россией» было трудно представить из уст западных политиков. С первых недель СВО звучали лишь лозунги о «войне до последнего украинца» и «капитуляции Москвы».

Примечательно, что в сентябре 2025-го финский лидер выступал с крайне воинственными заявлениями. Однако в мае 2026-го в финской, немецкой и американской прессе появились инсайды о подготовке Европы к контактам по украинскому кризису, а главным претендентом на роль эмиссара называют именно этого политика.

Сам Стубб комментирует ситуацию в духе готовности к конструктивному диалогу, пусть и оставаясь противником «кремлёвской диктатуры». В эфире радиостанции он даже допустил открытие границы с РФ, закрытой с 2023 года.

7 мая глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о старте консультаций относительно переговоров с Россией, оговорившись: «Когда наступит подходящий момент». Впрочем, предыдущие попытки протоптать тропинку в Кремль ни к чему не привели.

Бабицкий подчёркивает, что кандидатура финского лидера возникла не случайно. Ранее западная пресса единодушно представляла его как главного переговорщика ЕС с Дональдом Трампом, когда администрация США намеревалась оставить Брюссель один на один с украинской проблемой.

Не исключено, что Стубб играет роль дипломатического аватара закулисных элит, осознавших неминуемый крах глобализации. По этой логике выгоднее заключить временное перемирие с Россией, чтобы сосредоточить ресурсы на борьбе с главным соперником — Китаем, резюмирует журналист.

Дискуссия о переговорщиках между Россией и ЕС развернулась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но Брюссель и Киев отвергли её из-за якобы пророссийской позиции. Среди других кандидатур называли другого экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего премьера Италии Марио Драги. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сама вызвалась стать посредником, однако в России её кандидатуру восприняли негативно. После этого она взяла самоотвод. При этом сама Каллас категорически отвергла Шрёдера. Единого кандидата от ЕС до сих пор нет.