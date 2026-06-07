Стубб призвал ЕС сделать первый шаг к Путину

Европейским странам необходимо сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, а инициатором диалога должен выступить Евросоюз. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Да, я считаю, что нам следует поговорить с Путиным. В идеале первый шаг должен исходить от Европейского союза, а если это не удастся, то от «евротройки», то есть Франции, Германии и Британии. И, если и это не удастся, нам придётся найти другой формат», — сказал Стубб.

По словам финского лидера, Европе нужно действовать сообща с Соединёнными Штатами. Однако при этом европейцы должны честно отвечать себе на вопрос, отвечает ли текущая внешняя политика Вашингтона в отношении России и Украины их собственным интересам. Стубб добавил, что в некоторых аспектах это действительно не так, поэтому странам ЕС следует принимать собственные скоординированные меры.

Ранее Стубб уже заявлял, что Европе пора приступать к переговорам с Москвой и восстанавливать мир — подходящий момент для этого уже наступил. Политик также подчеркнул, что не видит агрессивных действий со стороны Российской Федерации по отношению к странам Евросоюза.