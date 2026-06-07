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Регион
7 июня, 12:24

Президент Финляндии Стубб не верит в угрозу нападения РФ на страны Балтии

Обложка © ТАСС / Rod Lamkey / АР

Обложка © ТАСС / Rod Lamkey / АР

Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в достоверности тревожных докладов о якобы готовящемся ударе России по балтийским государствам. Своё мнение он высказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Финского лидера спросили, верит ли он в то, что Москва после завершения спецоперации или даже в текущий момент намерена испытать на прочность некоторых членов НАТО. В качестве примера собеседник привёл прибалтийские республики, фигурирующие в ряде закрытых документов.

Ответ политика был лаконичен. «Нет», — заявил Стубб, комментируя подобные предположения.

При этом он дал понять, что внимательно знакомится со всей поступающей информацией по этой теме. По его словам, он «видит все отчёты спецслужб» и предельно сосредоточенно их изучает.

Путин ответил смехом на вопрос о якобы подготовке России к нападению на Европу
Путин ответил смехом на вопрос о якобы подготовке России к нападению на Европу

Заявление прозвучало на фоне циркулирующих в западном экспертном сообществе гипотез о потенциальной эскалации. Ранее в аналитических кругах неоднократно высказывались опасения, что гипотетический конфликт может затронуть восточный фланг альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нелепыми заявления о якобы планах нападения России на Европу. Глава государства указал, что у Москвы нет никаких причин для войны с НАТО. В то же время Североатлантический альянс всё более активен у границ России.

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Никита Никонов
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