Президент Финляндии Стубб не верит в угрозу нападения РФ на страны Балтии

Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в достоверности тревожных докладов о якобы готовящемся ударе России по балтийским государствам. Своё мнение он высказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Финского лидера спросили, верит ли он в то, что Москва после завершения спецоперации или даже в текущий момент намерена испытать на прочность некоторых членов НАТО. В качестве примера собеседник привёл прибалтийские республики, фигурирующие в ряде закрытых документов.

Ответ политика был лаконичен. «Нет», — заявил Стубб, комментируя подобные предположения.

При этом он дал понять, что внимательно знакомится со всей поступающей информацией по этой теме. По его словам, он «видит все отчёты спецслужб» и предельно сосредоточенно их изучает.

Заявление прозвучало на фоне циркулирующих в западном экспертном сообществе гипотез о потенциальной эскалации. Ранее в аналитических кругах неоднократно высказывались опасения, что гипотетический конфликт может затронуть восточный фланг альянса.