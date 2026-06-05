Штаб сухопутных войск НАТО начнёт работу на севере Финляндии

В финском Рованиеми 6 июня начнёт работу штаб передовых сухопутных сил НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии. Многонациональный штаб разместят на севере страны, в Лапландии. Он станет частью структуры передового присутствия альянса в Финляндии — FLF Finland.

Под командование нового штаба войдёт шведская боевая группа батальонного уровня, расквартированная на базе в Бодене на севере Швеции. Её численность составит около 600 военнослужащих, и именно она станет основой создаваемых сил. Штаб в Рованиеми и шведская батальонная группа будут подчиняться главнокомандующему объединёнными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. В дальнейшем передовые сухопутные силы альянса в Финляндии планируют увеличить до уровня бригады.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что создание FLF Finland стало важным шагом для укрепления обороны Финляндии и северного фланга НАТО. По его словам, власти страны объявили об этой цели в начале срока полномочий правительства, а теперь проект официально запускается.

Ранее министры обороны стран НАТО поддержали размещение в финской Лапландии многонациональной тактической группы передового присутствия под шведским руководством. Участие в формировании сил также примут Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.

Россия в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В Москве подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия альянса, которые могут представлять опасность для её интересов.