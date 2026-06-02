Учения НАТО BALTOPS на Балтике соберут вдвое меньше войск, чем в 2025 году

Количество военнослужащих, задействованных в учениях НАТО на Балтике BALTOPS, окажется вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Причиной стало отвлечение значительных сил США на конфликт в Ормузском проливе, сообщает агентство Reuters.

Ежегодные манёвры, которые проводятся с 1971 года, в этом году соберут около 20 кораблей из 15 стран альянса и примерно 6 тысяч военных. Это, как отмечает агентство, примерно половина от состава учений годичной давности, несмотря на повышенную напряжённость в балтийском регионе.

Источники Reuters в Североатлантическом альянсе связывают ослабленный характер манёвров с операционными ограничениями — корабли стран НАТО задействованы в других регионах, включая Ормузский пролив.

При этом неназванный чиновник блока выразил уверенность, что и в таком составе учения пошлют России сигнал о «силе и сплочённости» НАТО.

На днях стало известно, что авианосец Королевских ВМС Великобритании «Принц Уэльский» досрочно покинул учения НАТО — корабль зашёл в норвежский порт Ставангер для ремонта. Британское судно участвовало в противолодочных манёврах Dynamic Mongoose 26 в Северной Атлантике, однако инженерам пришлось экстренно возвращать его в гавань, где специалисты уже несколько дней устраняют неисправность.