«Принц Уэльский» на мели: Учения НАТО сломали гордость британского флота

Авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) прервал участие в учениях НАТО. Корабль зашёл в норвежский порт Ставангер для устранения технических неисправностей. Об этом сообщило издание Navy Lookout.

Британский авианосец участвовал в противолодочных манёврах Dynamic Mongoose 26 в Северной Атлантике. Но корабль экстренно вернулся в Ставангер. Инженеры уже несколько дней работают над устранением поломки.

Из-за технической проблемы отменили запланированный визит авианосца в Копенгаген. Командование не стало отправлять корабль на базу в Британию — ремонт решили провести в Норвегии. Точную причину неисправности не раскрывают.

В марте Великобритания начала готовить «Принц Уэльский» к возможному развёртыванию на Ближнем Востоке. По планам, авианосец должен был усилить британское присутствие в Персидском заливе. Теперь эти планы под вопросом — корабль стоит у берега, а инженеры ищут решение.