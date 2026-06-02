ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 02:51

«Принц Уэльский» на мели: Учения НАТО сломали гордость британского флота

Авианосец «Принц Уэльский» встал на ремонт в Норвегии после учений НАТО

Авианосец «Принц уэльский». Обложка © X / Royal Navy

Авианосец «Принц уэльский». Обложка © X / Royal Navy

Авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) прервал участие в учениях НАТО. Корабль зашёл в норвежский порт Ставангер для устранения технических неисправностей. Об этом сообщило издание Navy Lookout.

Британский авианосец участвовал в противолодочных манёврах Dynamic Mongoose 26 в Северной Атлантике. Но корабль экстренно вернулся в Ставангер. Инженеры уже несколько дней работают над устранением поломки.

Из-за технической проблемы отменили запланированный визит авианосца в Копенгаген. Командование не стало отправлять корабль на базу в Британию — ремонт решили провести в Норвегии. Точную причину неисправности не раскрывают.

Самый крупный корабль ВМФ России приступил к завершающему этапу испытаний
Самый крупный корабль ВМФ России приступил к завершающему этапу испытаний

В марте Великобритания начала готовить «Принц Уэльский» к возможному развёртыванию на Ближнем Востоке. По планам, авианосец должен был усилить британское присутствие в Персидском заливе. Теперь эти планы под вопросом — корабль стоит у берега, а инженеры ищут решение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • НАТО
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar