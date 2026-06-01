1 июня, 02:30

Самый крупный корабль ВМФ России приступил к завершающему этапу испытаний

Крейсер «Адмирал Нахимов». Обложка © ТАСС / Семен Майстерман

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», считающийся крупнейшим надводным кораблём ВМФ России, перешёл к завершающему этапу испытаний после длительного ремонта и модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Корабль приступил к финальной стадии проверок после завершения основных работ по обновлению систем и вооружения. Ремонт и модернизация крейсера начались в 2013 году и стали одним из самых продолжительных проектов обновления надводного флота.

В Северном флоте отметили, что в зимнем периоде обучения в состав флота был принят морской тральщик «Полярный».

Ранее сообщалось, что после завершения работ крейсер может стать одним из самых мощно вооружённых надводных кораблей в мире. По оценкам зарубежных аналитических изданий, он может получить на вооружение современные ракетные комплексы, включая гиперзвуковые системы.

Артём Гапоненко
