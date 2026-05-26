NSJ: «Адмирал Нахимов» стал самым тяжеловооруженным кораблём в мире
Обложка © ТАСС / Максим Воркунков
Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации может стать одним из самых вооружённых надводных кораблей в мире. Такую оценку приводит издание National Security Journal, обращая внимание на возможное оснащение корабля гиперзвуковыми ракетами.
По данным издания, в ходе модернизации крейсер проекта «Орлан» получит ракеты усовершенствованные зенитные ракетные системы типа С-300 «Форт-М», ракеты для нанесения ударов по наземным целям, средства ближней обороны и новое противолодочное вооружение.
«Если Россия действительно вооружит модернизированный крейсер гиперзвуковыми ракетами, многие страны НАТО столкнутся с беспрецедентной угрозой», — пишет National Security Journal.
Крейсер проходит глубокую модернизацию с конца 2010-х годов. В 2025 году корабль вышел на ходовые испытания в Белое море.
