26 мая, 09:42

NSJ: «Адмирал Нахимов» стал самым тяжеловооруженным кораблём в мире

Обложка © ТАСС / Максим Воркунков

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации может стать одним из самых вооружённых надводных кораблей в мире. Такую оценку приводит издание National Security Journal, обращая внимание на возможное оснащение корабля гиперзвуковыми ракетами.

По данным издания, в ходе модернизации крейсер проекта «Орлан» получит ракеты усовершенствованные зенитные ракетные системы типа С-300 «Форт-М», ракеты для нанесения ударов по наземным целям, средства ближней обороны и новое противолодочное вооружение.

«Если Россия действительно вооружит модернизированный крейсер гиперзвуковыми ракетами, многие страны НАТО столкнутся с беспрецедентной угрозой», — пишет National Security Journal.

Крейсер проходит глубокую модернизацию с конца 2010-х годов. В 2025 году корабль вышел на ходовые испытания в Белое море.

«Адмирал Григорович» с танкерами заставил ВМФ Британии «курить в сторонке»

А ранее серьёзную озабоченность у западных аналитиков вызвали возможности новейшего российского фрегата «Адмирал Амелько». Американское издание The National Interest посвятило ему материал, подробно разбирая уникальные характеристики корабля.

