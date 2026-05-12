Черноморскому флоту исполняется 243 года: что творилось в Севастополе в день его рождения в 1783-м Оглавление Когда День Черноморского флота в 2026 году История праздника: от Екатерины II до 1996 года Как создавался Черноморский флот Севастополь — главная база Черноморского флота Кто служит на Черноморском флоте сегодня Традиции Дня Черноморского флота в 2026 году Праздничная программа в Москве (Музей «Г.О.Р.А.») Праздничная программа в Севастополе и Новороссийске 12 мая — День воинской славы в преддверии праздника Часто задаваемые вопросы

Андреевский флаг над Севастопольской бухтой, моряки в парадной форме, звуки оркестра на Приморском бульваре — каждый год в мае эти картины снова оживают. 13 мая Черноморский флот отмечает свой день рождения, и в 2026 году легендарному флоту исполняется 243 года. Life.ru собрал всё о празднике: когда и как отмечают, где пройдут главные мероприятия и почему эта дата так важна для России.

Когда День Черноморского флота в 2026 году

13 мая 2026 года, среда. Именно в этот день вся страна чествует моряков-черноморцев. Дата никогда не меняется и приурочена к историческому событию XVIII века: 13 мая 1783 года одиннадцать кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту — там, где сегодня стоит город-герой Севастополь. Этот момент считают днём рождения Черноморского флота.

Раньше праздник отмечали 2 мая по старому стилю, но после перехода России на григорианский календарь в 1918 году дата сдвинулась. Теперь каждый год 13 мая на кораблях и береговых базах поднимают флаги расцвечивания, а в Севастополе и Новороссийске устраивают торжественные мероприятия.

История праздника: от Екатерины II до 1996 года

День Черноморского флота празднуют ещё со времён Екатерины Великой. Императрица гордилась своим детищем — мощным флотом на южных рубежах империи. Моряки отмечали годовщину создания флота уже в конце XVIII века, хотя тогда это была неофициальная традиция. По старому календарю праздник приходился на 2 мая, и эту дату вспоминали в офицерских собраниях и на кораблях. После революции 1917 года традиция прервалась, как и сам флот: часть кораблей затопили, часть угнали в Турцию.

Но уже в 1920-е годы советская власть восстановила Черноморский флот, и моряки вновь стали отмечать день рождения своего соединения, но теперь уже неофициально. Официальный статус праздник получил только 15 июля 1996 года. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Феликс Громов подписал приказ «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». С тех пор 13 мая — официальная дата в военно-морском календаре.

Как создавался Черноморский флот

19 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Это была дипломатическая победа, но без флота удержать новые земли было невозможно. Императрица прекрасно понимала: кто контролирует Чёрное море, тот контролирует весь юг. Уже через месяц, 13 мая 1783 года, одиннадцать кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту — глубокую, защищённую от ветров, идеальную для военной базы. Эскадра была небольшой: фрегаты, шхуны, несколько вспомогательных судов. Но это было начало.

В июне к ним присоединилось семнадцать кораблей Днепровской флотилии. К концу лета в бухте стояли уже почти три десятка боевых единиц. А 14 июня 1783 года заложили первые здания будущего Севастополя — города, который станет главной базой флота на ближайшие два с половиной столетия.

24 августа 1785 года Екатерина подписала ещё один важный документ — указ «О распоряжениях по заведению и управлению Черноморского флота и Адмиралтейства». Первым главнокомандующим стал сам князь Григорий Потёмкин — тот самый фаворит императрицы, который писал ей: «Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит». Покоя, правда, не случилось: новому флоту почти сразу пришлось воевать с Турцией.

Севастополь — главная база Черноморского флота

Севастополь не просто город, а живая военно-морская легенда. С момента основания в 1783 году он рос вместе с флотом. Строили доки, склады, казармы, крепости. Уже через несколько десятилетий Севастополь стал одной из самых неприступных морских крепостей Европы. Первое серьёзное испытание город и флот прошли в 1854–1855 годах во время Крымской войны. Объединённые силы Англии, Франции и Турции осаждали Севастополь 349 дней. Российский флот затопил корабли на входе в бухту, чтобы не пустить вражеские суда.

Моряки сошли на берег и защищали город наравне с пехотой. Севастополь всё-таки пал, но его оборона вошла в историю как пример массового героизма. Вторая героическая оборона Севастополя длилась 250 дней — с октября 1941-го по июль 1942 года. Черноморский флот прикрывал город с моря, обеспечивал доставку подкреплений и эвакуацию раненых. Моряки сражались на берегу рядом с пехотинцами и артиллеристами. После войны Севастополю присвоили звание города-героя — одного из первых в СССР.

Кто служит на Черноморском флоте сегодня

Командует Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук. В составе флота около трёхсот кораблей и судов: от могучих фрегатов до быстрых ракетных катеров. Есть подводные лодки, которые несут боевое дежурство в глубинах Чёрного моря. Есть морская авиация — вертолёты и самолёты, которые обеспечивают разведку и прикрытие с воздуха. Личный состав флота превышает 25 тысяч человек. Это не только моряки на кораблях, но и морские пехотинцы — элитные подразделения, которые высаживаются на берег и ведут бои в прибрежной зоне.

Есть береговые войска с артиллерией и зенитными комплексами, которые защищают базы от атак с моря и воздуха. Главные базы Черноморского флота — Севастополь и Новороссийск. Но корабли выходят далеко за пределы Чёрного моря: через проливы Босфор и Дарданеллы они попадают в Средиземное море, где у России есть пункт базирования в сирийском Тартусе. С 2015 года черноморцы несут боевое дежурство у берегов Сирии, охраняют российские базы и обеспечивают безопасность в регионе.

Традиции Дня Черноморского флота в 2026 году

Утро 13 мая на кораблях начинается с торжественного построения. Моряки выстраиваются на палубах в парадной форме, звучат команды, поднимают Андреевский флаг — белое полотнище с голубым диагональным крестом. Корабли украшают флагами расцвечивания — яркими праздничными гирляндами, которые тянутся от носа до кормы.

В Севастополе обязательно возлагают цветы к памятнику Екатерине II на площади у Графской пристани. Императрица стоит в бронзе со скипетром в руке, а к её постаменту несут венки и живые цветы. Это дань уважения той, кто создал флот на Чёрном море. Возлагают венки и к другим памятникам: погибшим морякам, затопленным кораблям, адмиралам Нахимову, Корнилову, Истомину.

Во Владимирском соборе Севастополя служат торжественный молебен. Это особый храм: здесь покоятся останки русских адмиралов — Лазарева, Корнилова, Истомина, Нахимова. Моряки приходят почтить память героев, которые отдали жизнь за флот и Россию. В этот день присваивают очередные воинские звания и вручают государственные награды отличившимся морякам. Для кого-то 13 мая становится днём, когда лейтенант получает первую звёздочку старшего лейтенанта, а мичман — погоны прапорщика.

Праздничная программа в Москве (Музей «Г.О.Р.А.»)

В Москве главные мероприятия пройдут на Поклонной горе в Музее «Г.О.Р.А.» — это филиал Музея Победы, целиком посвящённый героям Российской армии. Начало в полдень. В 12:00 у памятника Военным морякам состоится торжественный митинг. Выступят ветераны флота, представители Минобороны, депутаты Государственной думы. Прозвучат слова о героях Черноморского флота, о тех, кто защищал Севастополь в 1854-м и в 1942-м, о моряках, несущих службу сегодня.

В 12:30 начнётся танцевальный флешмоб «Яблочко» — легендарный матросский танец, под который отплясывали ещё в годы Гражданской войны. Все желающие смогут присоединиться: организаторы обещают, что научат основным движениям прямо на месте. С 13:00 стартуют экскурсии по музею. Главная гордость экспозиции — торпедный катер «Комсомолец», настоящий боевой корабль времён Великой Отечественной. Можно подняться на борт, посмотреть, где стояли орудия, как размещался экипаж, потрогать штурвал.

Для любителей кино запланировано три сеанса: в 10:30 покажут документальный фильм «Битва за океан» о противостоянии советского и американского флотов в годы холодной войны. В 13:50 — художественный фильм «Трое с площади Карронад», весёлая приключенческая история о моряках. А в 18:00 — историческая драма «Адмирал Ушаков» об одном из величайших флотоводцев России.

Праздничная программа в Севастополе и Новороссийске

В Севастополе праздник почувствуешь в каждом уголке города. На эстраде Приморского бульвара с утра до вечера будет играть оркестр Черноморского флота, те самые моряки в белой форме с духовыми инструментами, которые исполняют старинные военно-морские марши. На сцене севастопольского Дома офицеров флота выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. В программе — народные танцы, патриотические песни, сцены из морской жизни. Это не просто концерт, а настоящее представление с декорациями и костюмами.

У памятника Екатерине II пройдёт торжественный митинг. Соберутся ветераны, действующие моряки, жители города. Выступят командующий флотом, губернатор Севастополя, представители общественных организаций. После речей возложат цветы к подножию монумента.

В Новороссийске — второй главной базе Черноморского флота — состоятся торжественные построения на территории военно-морской базы. Право присутствовать на них получат родственники военнослужащих и ветераны. Пройдёт церемония награждения отличившихся моряков. А вечером на набережной устроят праздничный салют — десять залпов в честь 243-летия флота.

12 мая — День воинской славы в преддверии праздника

За день до Дня Черноморского флота, 12 мая, вся Россия отмечает День воинской славы. Эта дата установлена в 1995 году Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник связан с завершением Крымской наступательной операции 1944 года.

В мае 1944 года советские войска освобождали Крым от немецко-фашистских захватчиков. Черноморский флот высадил десанты, обеспечивал огневую поддержку наступающих частей, блокировал пути отхода врага морем. 12 мая 1944 года последние очаги сопротивления были подавлены, и весь Крымский полуостров вернулся под контроль СССР.

Для моряков-черноморцев эти два дня — 12 и 13 мая — словно единый праздник. Сначала вспоминают героев Великой Отечественной, которые освободили Крым. А на следующий день чествуют сам флот, который и в XVIII веке, и в XX, и сейчас, в XXI, стоит на страже южных рубежей России.

Часто задаваемые вопросы

Какая дата у Дня Черноморского флота в России? День Черноморского флота отмечают 13 мая. Эта дата неизменна и установлена в память о событиях 13 мая 1783 года, когда первые корабли вошли в Ахтиарскую бухту.

Когда День Черноморского флота в 2026 году? В 2026 году День Черноморского флота выпадает на среду, 13 мая.

Почему День Черноморского флота отмечают 13 мая? Именно 13 мая 1783 года одиннадцать кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту, где позже был основан Севастополь. Этот момент считается днём рождения Черноморского флота.

Сколько лет Черноморскому флоту в 2026 году? В 2026 году Черноморскому флоту исполняется 243 года. Отсчёт ведётся от 13 мая 1783 года.

Где находятся главные базы Черноморского флота? Главные базы — Севастополь в Крыму и Новороссийск в Краснодарском крае. Также у России есть пункт базирования в сирийском Тартусе.

Будут ли морские парады 13 мая 2026-го? Крупные морские парады обычно проводят в конце июля, на День ВМФ России. 13 мая парадов не планируется, но пройдут торжественные построения, церемонии поднятия флагов и праздничные салюты.

Кто командует Черноморским флотом в 2026 году? Командующий Черноморским флотом — адмирал Сергей Пинчук.

День Черноморского флота — это не просто дата в календаре, а символ военно-морской славы России. Вот уже 243 года черноморцы защищают южные рубежи страны, от времён Екатерины II до наших дней. Флот пережил войны и революции, распады и восстановления, но неизменно оставался щитом России на Чёрном море.

13 мая 2026 года каждый может прикоснуться к этой истории. В Севастополе — посетить митинг у памятника Екатерине II и послушать флотский оркестр на Приморском бульваре. В Москве — сходить в Музей «Г.О.Р.А.», посмотреть фильм об адмирале Ушакове или станцевать матросское «Яблочко». В Новороссийске — увидеть вечерний салют над бухтой. А если вы далеко от этих городов — просто вспомните о тех, кто несёт службу на кораблях, и поздравьте ветеранов флота. Они это заслужили. А если вам интересны трагедии морских войн, почитайте историю о том, как в 1915 году немцы атаковали лайнер «Лузитания», — это событие навсегда изменило отношение к войне на море.

Авторы Сергей Трофимов