Георгиевская лента: история символа, без которого не обходится ни один День Победы

Чёрный и оранжевый — два цвета, за которыми стоят дым и пламя двух веков русских сражений. Life.ru рассказывает, как появилась георгиевская лента и почему она пережила революцию! 6 мая, 04:00

6 мая православные христиане отмечают День памяти святого Георгия Победоносца — того самого небесного заступника, чьё имя носит один из самых узнаваемых символов России. Чёрно-оранжевая лента сегодня знакома каждому: её повязывают на одежду, прикрепляют к сумкам, вешают на зеркала автомобилей. Но мало кто знает, что за этими двумя цветами стоит история длиною в два с половиной века.

Порох и огонь: почему именно эти цвета

Откуда появилась георгиевская лента и что означают её цвета. Фото © Wikipedia / Александр Рослин, Stas Kozlovskiy

Всё началось 26 ноября 1769 года, в разгар Русско-турецкой войны. Императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую военную награду империи, которую вручали исключительно за личный подвиг на поле боя. Согласно орденскому статуту, знак ордена носили на шёлковой ленте с тремя чёрными и двумя жёлтыми полосами.

Смысл этих цветов объяснил обер-камергер граф Литта ещё в 1833 году: лента соединяла цвет пороха и цвет огня сражения. Кроме того, чёрный с золотым воспроизводили цвета Государственного герба Российской империи: чёрный двуглавый орёл на золотом фоне. Символика точная и ёмкая: дым войны и её пламя в двух полосках шёлка.

Самая редкая награда империи

Орден Святого Георгия не давали за выслугу лет или придворные заслуги. Только за подвиг, только на поле боя. Первым боевым кавалером в декабре 1769 года стал подполковник Фёдор Фабрициан. Всего орденом первой степени за всю историю наградили лишь 23 человека. Для сравнения: высшим орденом Андрея Первозванного отмечены около 300.

Четырьмя степенями ордена одновременно владели только четверо: фельдмаршалы Кутузов, Барклай де Толли, Паскевич и Дибич. В 1807 году солдатский вариант награды появился и для нижних чинов. До начала Первой мировой войны Георгиевскими крестами отметили более 200 тысяч человек, а за годы войны число кавалеров перевалило за миллион.

Как георгиевская лента пережила революцию

История георгиевской ленты — от Екатерины II до наших дней. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов, © Wikipedia / Mil.ru

В декабре 1917 года советский декрет упразднил все царские награды. Казалось бы, на георгиевской ленте можно поставить точку. Но история распорядилась иначе. Во-первых, сами фронтовики не торопились расставаться с заслуженными крестами: фотографии тех лет показывают солдат, которые носили «царские» награды рядом с советскими. Во-вторых, многие маршалы Победы — Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Будённый — были георгиевскими кавалерами, и об этом неизменно упоминали в официальных биографиях.

Возрождение в годы Великой Отечественной

В 1942 году советское командование учредило гвардейский знак для отличившихся в боях частей. На знамёнах гвардейских частей появилась лента с теми же историческими цветами. Затем те же чёрные и оранжевые полосы вошли в оформление ордена Славы и медали «За победу над Германией».

Орден Славы стал советским аналогом солдатского Георгия: только крест заменили звездой, степеней сделали три вместо четырёх, а жёлтый цвет чуть насытили до оранжевого. Полными кавалерами ордена Славы стали 2674 человека. Именно эти цвета и эти смыслы ушли в народную память о Победе.

От знамён к ленточкам на улицах

Что такое георгиевская лента: история и традиции символа Победы. Фото © РИА Новости / Артём Кулекин

Весной 2005 года, накануне 60-летия Победы, в Москве впервые начали раздавать всем желающим маленькие ленточки с историческими цветами. Традиция мгновенно прижилась и разошлась по всей стране. Сегодня георгиевская лента носится с левой стороны как знак памяти о погибших воинах: завязанная бантом или петелькой.

В декабре 2022 года вступил в силу закон, признавший георгиевскую ленту символом воинской славы России. Теперь её публичное осквернение влечёт юридическую ответственность. А само полотнище с чёрными и оранжевыми полосами по-прежнему украшает боевые знамёна гвардейских частей, как и двести лет назад.

26 мая, в День памяти самого Георгия Победоносца, самое время вспомнить, что за двумя полосами шёлка — дым и пламя настоящих сражений, миллионы подвигов и вся история русского воинского духа.

Авторы Сергей Трофимов