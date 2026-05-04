День святого Георгия Победоносца 2026: история, традиции и народные приметы на Егория Вешнего Оглавление Святой Георгий Победоносец: житие, чудеса и почитание История жизни и мученичества Чудо о змие и значение образа В чём помогает святой и кому покровительствует Когда отмечают День святого Георгия в 2026 году Что можно и что нельзя делать 6 мая (народные традиции и запреты) Что можно делать Что нельзя делать Народные приметы на Юрьев день (Егорий Вешний) Приметы погоды и урожая Другие народные поверья Георгиевская ленточка — современный символ памяти Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда в 2026 году отмечают день святого Георгия Победоносца? Какое чудо совершил святой Георгий? Почему Георгия называют Победоносцем? Что означает георгиевская ленточка и как она связана со святым Георгием? Как связаны день Святого Георгия и День Победы? 6 мая — день памяти святого Георгия Победоносца. История, традиции и запреты Юрьева дня, народные приметы и современная акция «Георгиевская ленточка». Полный гид для верующих и интересующихся народной культурой. 4 мая, 13:50

Ежегодно 6 мая православные верующие отмечают день памяти святого великомученика Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых в христианском мире. В 2026 году эта дата выпадает на среду. Это день мученической кончины святого, которая произошла около 303 года нашей эры. На Руси этот день называли Юрьев день, или Егорий Вешний.

Святой Георгий Победоносец: житие, чудеса и почитание

Святой Георгий Победоносец — один из наиболее почитаемых христианских святых, великомученик, чьи жизнь, чудеса и почитание отразили борьбу добра со злом и победу христианской веры.

История жизни и мученичества

Согласно каноническому житию, Георгий родился в III веке в Каппадокии в семье благочестивых христиан. После смерти отца семья переехала в Лидду, где юный Георгий получил христианское воспитание и образование.

Поступив на военную службу, он выделялся умом, мужеством, физической силой и воинским мастерством. Достигнув звания тысяченачальника, стал одним из любимцев императора Диоклетиана.

Когда в 303 году начались массовые гонения на христиан, Георгий раздал своё имущество бедным, явился к Диоклетиану и публично объявил себя христианином. Несмотря на уговоры придворных сохранить жизнь, он остался непреклонен. Разгневанный император приказал бросить Георгия в темницу и подвергнуть жестоким пыткам.

В течение семи-восьми дней Георгия мучили различными способами. Стойкость великомученика, по преданию, обратила в христианство более 40 тысяч человек.

В 303 (или 304) году святой Георгий был обезглавлен.

Чудо о змие и значение образа

Одно из самых известных чудес — «Чудо о змие». По преданию, недалеко от города Бейрута жил змей, который опустошал землю. Местные жители по жребию отдавали ему на съедение юношу или девушку. Когда жребий выпал на царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьём, избавив царевну от смерти.

«Чудо Георгия о змие» — образ святого Георгия. Фото © Wikipedia

Это чудо способствовало обращению местных жителей в христианство. В христианской традиции оно имеет иносказательное толкование: царевна символизирует церковь, а змей — язычество.

В чём помогает святой и кому покровительствует

Георгий Победоносец — главный небесный заступник воинства в православии. В России он традиционно считается покровителем армии и сухопутных войск. Его образ, символизирующий победу над злом, украшает герб Москвы. В Российской империи за мужество в бою военнослужащие награждались орденом Святого Георгия и георгиевским оружием.

Великомученик Георгий — небесный покровитель Грузии. По преданию, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, была его двоюродной сестрой. Она первой учредила почитание брата в стране. В Грузии День Святого Георгия (Гиоргоба) — один из самых почитаемых религиозных праздников.

В народной традиции Георгий считается покровителем земледельцев (имя Георгий происходит от греческого слова, означающего «земледелец») и скотоводов. В Сербии, Болгарии и Северной Македонии верующие обращаются к нему с молитвами о ниспослании дождя. В день памяти святого Георгия в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище

Когда отмечают День святого Георгия в 2026 году

В 2026 году День святого Георгия отмечают 6 мая, в среду.

Что можно и что нельзя делать 6 мая (народные традиции и запреты)

Что можно делать

Посещать храм и молиться. Верующие могут помолиться перед иконой святого Георгия, попросить защиты и благословения. Особенно внимательно стоит отнестись к молитве за военнослужащих, так как Георгий Победоносец считается их покровителем.

Заниматься духовным развитием и помогать нуждающимся. Рекомендуется сделать доброе дело, поучаствовать в волонтёрском движении, помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Ухаживать за домашними животными. В народе их чествовали как «именинников» в этот день.

Проводить благодарственные молебны природе. Раньше их служили прямо в поле, чтобы благословить будущий урожай.

Проводить день в кругу семьи за простыми застольями.

Планировать новые дела. Считалось, что в день святого Георгия хорошо принимать решения — они будут удачными, а дела пойдут на лад.

Окроплять святой водой поля и посевы для хорошего урожая.

Выгонять скот на пастбище. Этот день считался благоприятным для первого выгона скота в поле.

Раздавать долги — это могло привлечь в дом достаток.

Что нельзя делать

Обижать животных. Запрещалось грубить пастухам, отвечать на их просьбы отказом, обижать скотину и домашних животных.

Работать с шерстью. Любые действия с шерстью — прядение, вязание или даже прикосновение к ниткам — были строго запрещены. Верили, что это привлекает волков к стадам, угрожая скоту.

Ссориться, кричать и ругаться. По поверьям, громкие споры в Юрьев день могли навлечь небесное наказание или привлечь молнию во время грозы.

Стричь, расчёсывать, красить или укладывать волосы. Считалось, что такие действия нарушают духовную гармонию дня, ослабляя здоровье и защиту от злых сил.

Вывешивать постельное бельё на улицу. По поверьям, это могло привлечь болезни к домочадцам.

Работать в огороде после заката. Посадка, прополка или другие огородные дела после захода солнца запрещались, так как земля в это время «отдыхает».

Проявлять нерешительность и лениться. Георгий Победоносец покровительствует только тем, кто трудится и действует с добром.

Народные приметы на Юрьев день (Егорий Вешний)

Приметы погоды и урожая

Тёплый день — к скорому наступлению лета. Мороз в Юрьев день на Руси считали как знак к урожаю проса и овса. Дождь — к обилию травы и хорошему сенокосу. Южный ветер — к богатому урожаю, северный — к ранним заморозкам осенью. Иней на деревьях или снег — к урожаю гречихи. Тёплая ночь — к тому, что хлеб успеет созреть до первых осенних заморозков. Пасмурный и ветреный день — холодная погода продержится ещё долго. Комары большими роями — к теплу. Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — к холодному лету. Вечерняя заря багрово-красная — к ухудшению погоды.

Другие народные поверья

Юрьевская роса считалась целебной. Люди выходили на луг и катались по траве, чтобы обрести здоровье и силы. На рассвете скотину выгоняли на луг с веткой вербы — это считалось полезным для животных. Запрещалось топтать росу — чтобы не накликать кожные болезни. Нельзя было вывешивать постельное бельё на улицу — чтобы в него не залетела «весенняя лихорадка» и члены семьи не заболели.

Георгиевская ленточка — современный символ памяти

Георгиевская лента — современный символ памяти и уважения к подвигу всех поколений воинов, защищавших Россию, особенно в годы Великой Отечественной войны. Она олицетворяет вечную память о героизме, воинской доблести и жертвах, принесённых ради победы над фашизмом.

Лента была учреждена 26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1769 года императрицей Екатериной II во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Орден Святого Георгия Победоносца вручался за личную храбрость, проявленную на полях сражений.

Название орденская лента получила от имени Георгия Победоносца, который считается покровителем российского воинства. Гамма георгиевской ленточки перешла к советскому Ордену Славы.

Существует несколько трактовок цветов георгиевской ленты:

Одна из самых популярных: чёрный — как дым и пепел, оранжевый — словно пламя сражений.

По другой версии, цвета ленты перекликаются с оттенками прежнего герба Российской империи (на последнем был изображён чёрный двуглавый орёл на золотом фоне).

Одна из трактовок гласит, что чёрные полосы символизируют неоднократную гибель Святого Георгия, а две полосы жёлтого или оранжевого оттенка — его неоднократное воскрешение.

Важно: георгиевская лента — не декоративный атрибут, а символ памяти и уважения к подвигу защитников Отечества. За надругательство над ней предусмотрена ответственность.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда в 2026 году отмечают день святого Георгия Победоносца?

День Георгия Победоносца отмечают в 2026 году 6 мая. На Руси этот день называли Егорий Вешний, или Юрьев день.

Какое чудо совершил святой Георгий?

Самое известное чудо, связанное со святым Георгием Победоносцем, — «Чудо Георгия о змие». Святой поразил змея, который опустошал землю, и избавил людей от чудовища.

Почему Георгия называют Победоносцем?

Георгий проявил непоколебимую веру во Христа, выдержав жестокие пытки и не отказавшись от своей веры, несмотря на попытки императора Диоклетиана заставить его отречься от христианства. Также святой победил чудовище — змея.

Что означает георгиевская ленточка и как она связана со святым Георгием?

Георгиевская ленточка — современный символ памяти и воинской славы. Своё название она получила по ленте Ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи.

Как связаны день Святого Георгия и День Победы?

Интересный факт: в 1945 году православная Пасха отмечалась 6 мая — в день Георгия Победоносца. А 9 мая уже наступил долгожданный День Победы.

Авторы Софья Бух