ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 15:42

В аэропорту польского Жешува заметили активность военной авиации НАТО

Истребитель F-16 ВВС Румынии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pucs Fongabe

Истребитель F-16 ВВС Румынии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pucs Fongabe

В аэропорту польского Жешува у границы с Украиной зафиксировали активизацию полётов военных самолётов стран НАТО. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Аэропорт «Ясенка» считается крупнейшим хабом для поставок западной военной техники и вооружения Киеву. По данным польских властей, через него проходит более 95% военной помощи Украине от стран альянса.

Во вторник в Жешув из Загреба прибыл транспортный Lockheed C-130 Hercules ВВС Канады. После разгрузки борт вылетел обратно. Кроме того, из польского города в Тбилиси отправились Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши. Вылета в Белфаст также ожидает Boeing C-17 канадских ВВС.

«Идёт форсированное наращивание»: МИД зафиксировал опасную активность НАТО у Калининграда
«Идёт форсированное наращивание»: МИД зафиксировал опасную активность НАТО у Калининграда

Ранее увеличение числа самолётов санитарной авиации стран НАТО в польском Жешуве наблюдалось 21 мая. Были замечены медицинские борта из Германии и Польши. Также туда прибыл специализированный летающий госпиталь на базе Boeing 737-783.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar