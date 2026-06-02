В аэропорту польского Жешува заметили активность военной авиации НАТО

В аэропорту польского Жешува у границы с Украиной зафиксировали активизацию полётов военных самолётов стран НАТО. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Аэропорт «Ясенка» считается крупнейшим хабом для поставок западной военной техники и вооружения Киеву. По данным польских властей, через него проходит более 95% военной помощи Украине от стран альянса.

Во вторник в Жешув из Загреба прибыл транспортный Lockheed C-130 Hercules ВВС Канады. После разгрузки борт вылетел обратно. Кроме того, из польского города в Тбилиси отправились Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши. Вылета в Белфаст также ожидает Boeing C-17 канадских ВВС.

Ранее увеличение числа самолётов санитарной авиации стран НАТО в польском Жешуве наблюдалось 21 мая. Были замечены медицинские борта из Германии и Польши. Также туда прибыл специализированный летающий госпиталь на базе Boeing 737-783.