Санитарная авиация НАТО заполонила аэропорт польского Жешува

В польском Жешуве за последние дни резко увеличилось число самолетов санитарной авиации стран НАТО. Об этом сообщил канал «Военная хроника» в мессенджере МАКС. По его данным, в местном аэропорту были замечены медицинские борта из Германии и Польши. Также туда прибыл специализированный летающий госпиталь на базе Boeing 737-783.

Накануне в Жешув приземлился самолет Learjet 35A немецкой службы DRF Luftrettung. За два дня до этого в воздушной гавани находились польский Learjet 75 и медицинский лайнер авиакомпании SAS. Авторы публикации считают, что такая активность может быть связана с экстренной эвакуацией тяжелораненых.

Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. По версии канала, причиной могла стать атака ВС РФ по району сосредоточения украинских подразделений в одном из тыловых участков ВСУ. Жешув считается одним из ключевых логистических узлов для поставок помощи Украине и часто используется для транспортировки военных и медицинских грузов.

Ранее ВСУ пришлось задействовать санитарную авиацию после ударов российских «Гераней» по объектам на Украине. По мнению эксперта, они должны были обеспечить лечение высокопоставленных персон.