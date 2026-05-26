Стубб боится за свою страну: Финляндия хочет мира с Россией вопреки планам НАТО
© ТАСС / THOMAS PADILLA / POOL / ЕРА
Президент Финляндии Александр Стубб потребовал от Европы начать переговоры с Россией и призвал к восстановлению мира. По его убеждению, время для реализации такого сценария уже настало. Политик уверен, что РФ не проявляет агрессии в адрес ЕС.
Тем временем сам Евросоюз постепенно встаёт на военные рельсы, в НАТО тоже придерживаются иной позиции. Генеральный секретарь организации Марк Рютте ранее заявлял, что в потенциальном конфликте с Россией Североатлантический альянс одержит победу.
Однако финский лидер опасается за свою маленькую страну, расположенную по соседству с Россией. Стубб прекрасно понимает, что в случае реального военного столкновения НАТО не станет активно защищать Финляндию, пишет «Царьград».
Напомним, ранее Александр Стубб заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо вести трудные и неудобные переговоры с Россией. По его словам, сторона, ведущая переговоры, должна иметь мандат одновременно от Киева и Брюсселя.
