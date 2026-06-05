«Хорошая беседа»: В Кремле раскрыли детали встречи Путина со Шрёдером

Президент России Владимир Путин был на личной встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, разговор прошёл без расширенного состава участников.

«Хорошая была беседа, дружеская. Беседа была тет-а-тет», — сказал Ушаков.

Ранее СМИ писали, что Герхард Шрёдер находится в российской столице. Журналист Райнер Мунц лично видел политика в гостинице Kempinski. Официально о визите экс-канцлера ФРГ ничего не сообщалось.