«Хорошая беседа»: В Кремле раскрыли детали встречи Путина со Шрёдером
Ушаков сообщил о беседе Путина и Шрёдера тет-а-тет
Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин был на личной встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, разговор прошёл без расширенного состава участников.
«Хорошая была беседа, дружеская. Беседа была тет-а-тет», — сказал Ушаков.
Ранее СМИ писали, что Герхард Шрёдер находится в российской столице. Журналист Райнер Мунц лично видел политика в гостинице Kempinski. Официально о визите экс-канцлера ФРГ ничего не сообщалось.
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