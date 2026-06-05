ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 17:34

«Хорошая беседа»: В Кремле раскрыли детали встречи Путина со Шрёдером

Ушаков сообщил о беседе Путина и Шрёдера тет-а-тет

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин был на личной встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, разговор прошёл без расширенного состава участников.

«Хорошая была беседа, дружеская. Беседа была тет-а-тет», — сказал Ушаков.

«Немного в Европе таких»: Путин назвал Шрёдера одним из лучших госдеятелей Германии
«Немного в Европе таких»: Путин назвал Шрёдера одним из лучших госдеятелей Германии

Ранее СМИ писали, что Герхард Шрёдер находится в российской столице. Журналист Райнер Мунц лично видел политика в гостинице Kempinski. Официально о визите экс-канцлера ФРГ ничего не сообщалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Германия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar