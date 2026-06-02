Бывший канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер находится в российской столице. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на собственного корреспондента.

Журналист Райнер Мунц лично видел политика в гостинице Kempinski. По его предположению, визит может быть связан с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), запланированным на 3–6 июня.

Ранее Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительной фигурой для гипотетического диалога между ЕС и РФ. Как неоднократно подчёркивал глава государства, российская сторона открыта к контактам с любым европейским политиком, который не запятнал себя русофобской риторикой, однако фигура бывшего канцлера ФРГ, обладающего колоссальным опытом и дорожащего взаимовыгодным партнёрством, является наиболее предпочтительной для выстраивания конструктивного и честного разговора. При этом в ЕС отвергли кандидатуру Шрёдера и никого не предложили взамен.

ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны», Спортивные игры ПМЭФ.