ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 11:45

NTV: Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву

Обложка © ТАСС / Gregor Fischer

Обложка © ТАСС / Gregor Fischer

Бывший канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер находится в российской столице. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на собственного корреспондента.

Журналист Райнер Мунц лично видел политика в гостинице Kempinski. По его предположению, визит может быть связан с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), запланированным на 3–6 июня.

Путин объяснил, почему назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком от ЕС
Путин объяснил, почему назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком от ЕС

Ранее Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительной фигурой для гипотетического диалога между ЕС и РФ. Как неоднократно подчёркивал глава государства, российская сторона открыта к контактам с любым европейским политиком, который не запятнал себя русофобской риторикой, однако фигура бывшего канцлера ФРГ, обладающего колоссальным опытом и дорожащего взаимовыгодным партнёрством, является наиболее предпочтительной для выстраивания конструктивного и честного разговора. При этом в ЕС отвергли кандидатуру Шрёдера и никого не предложили взамен.

ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны», Спортивные игры ПМЭФ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • ПМЭФ
  • ПМЭФ-2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar