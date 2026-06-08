Песков: Сейчас сложно представить переговоры с киевским режимом

Сейчас очень трудно представить, как можно о чём-то договариваться с киевским режимом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, которые обнародовали Великобритания, Франция и Германия.

«Очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом», — заключил Песков.

Он напомнил, что в пятницу на Петербургском экономическом форуме президент России уже высказался по текущему поводу. Путин тогда сказал, что на фоне тех действий, которые сейчас совершает киевский режим — террористических, преступных, направленных против детей, — договариваться с ним невозможно. Представитель Кремля заметил, что сейчас премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пытаются говорить о мире и одновременно анонсируют производство новых видов вооружения для Украины.