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Регион
7 июня, 09:54

Песков заявил о тщетных попытках Зеленского казаться Рэмбо

Обложка © ТАСС / IMAGO/Chris Emil Janssen

Обложка © ТАСС / IMAGO/Chris Emil Janssen

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поведении Владимира Зеленского. Представитель Кремля отметил, что главарь киевского режима хочет казаться Рэмбо, но у него не получается.

В разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил, что весь мир видел, как Дональд Трамп «воспитывал» главу киевского режима за несоблюдение дресс-кода.

Президент тогда заметил, что изображать персонажа из фильма «Рэмбо: Первая кровь» бывает уместно далеко не всегда. Журналист поинтересовался у Пескова, какой образ возникает при упоминании этой киноленты. «Сталлоне, голый торс», — лаконично ответил пресс-секретарь.

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Он подчеркнул, что Зеленский совершенно не соответствует подобному типажу. По мнению Пескова, экс-комик пытается выглядеть героем, но у него это не выходит.

Также представитель Кремля в ироничной форме посоветовал соблюдать формальности. «Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон — не называй это письмом», — привели его слова в эфире.

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Никита Никонов
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