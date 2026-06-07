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Регион
7 июня, 06:43

Письмо Зеленского сочли попыткой спастись, а адресатом — вовсе не Путина

Политолог Коктыш: Зеленский написал письмо не Путину, а народу Украины

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский, обращаясь к президенту России Владимиру Путину через открытое письмо, в первую очередь пытается спасти себя, а вовсе не остановить вооружённый конфликт на Украине, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

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По его словам, внутриполитический расчёт в том, что количество сторонников скорейшего мира на Украине насчитывается около 70–80%. Зеленский прекрасно осознаёт, что любой кандидат в президенты, который сделает ставку на мирные переговоры, автоматически победит его на выборах, поэтому письмо Путину — это лишь попытка перехватить повестку.

«Этот стиль должен убедить и стать фактором внутриполитической коммуникации. Для этого всё и делалось. При том Зеленский, говоря о мире, имеет в виду конфликт. Но его главная задача — заблокировать альтернативу себе», — подчеркнул политолог.

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Напомним, 4 июня было опубликовано открытое письмо Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина с предложением переговоров и критикой российского руководства. В Москве шаг Киева назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. Власти РФ расценили публикацию как попытку добиться внешнего эффекта и получить поддержку Запада, а не как стремление к реальному урегулированию. Кроме того, Путин заявил, что письмо содержит «элементы хамства».

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Борис Эльфанд
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