Дэвис: Зеленский хамским письмом Путину пытался спровоцировать Россию
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский намеренно использовал хамский тон в письме к президенту России Владимиру Путину. Так украинский лидер стремился вызвать резкую реакцию Москвы и столкнуть её с Западом, уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Зеленский пытается спровоцировать сильную реакцию от Путина — идеально, против европейцев — ради самой неуловимой цели, которую он ставил с самого начала: втянуть западные боевые войска в войну напрямую против России в поддержку Украины», — написал подполковник в соцсети X.
Дэвис отметил, что хамский тон письма указывает на истинные намерения автора. Глава киевского режима не искал пути к мирному урегулированию. Он создавал повод для эскалации конфликта.
«Мы играем в опасную игру, веря, что у России нет красных линий и она никогда не ударит по нам. Эта фантазия уже помогла уничтожить будущее Украины; она может также уничтожить наше будущее», — заключил эксперт.
Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо на своём сайте. Сначала он резко раскритиковал президента России. Затем предложил провести личную встречу с участием представителей Европы и США. Также он потребовал полного прекращения боевых действий и обмена по формуле «всех на всех». Владимир Путин назвал письмо откровенным хамством. Российский лидер подчеркнул, что подобный формат обращения не помогает подготовке переговоров. Напротив, такой стиль делает проведение встречи затруднительным.
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