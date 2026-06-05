«Давать «Рэмбо» не везде уместно»: Путин оценил усилия Трампа по «воспитанию» Зеленского

Президент России Владимир Путин иронией прокомментировал, как американский лидер Дональд Трамп буквально «занимался воспитанием» Владимира Зеленского, указывая ему даже на дресс-код. По его словам, это видел весь мир.

Президент заметил, что постоянно корчить из себя Рэмбо, демонстрируя бесконечную браваду, — это, возможно, где-то и уместно, но точно не везде. Тем самым он отметил внешний вид Зеленского, который на всех важных мероприятиях, особенно на встрече с лидерами стран, одет совершенно не по случаю.

«Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать всё время «Рэмбо: Первую кровь», конечно, где-то может быть уместно, но не везде», — подчеркнул глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Вероятно, подразумевалась знаменитая своим скандалом встреча в Овальном кабинете в 2025 году. Когда Зеленскому, в том числе, указали на его ужасный лук, а потом с позором выгнали из Белого дома.

Ранее Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским, пока не будут выработаны долгосрочные договорённости. По его словам, единственная цель Киева — остановить наступление российских войск. Президент подчеркнул, что Москве нужны не временные перемирия на три или шесть месяцев, а соглашения, рассчитанные на длительную историческую перспективу.