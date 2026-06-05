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5 июня, 15:35

Путин заявил, что «не видит смысла» во встрече с Зеленским

Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским до тех пор, пока не будут выработаны конкретные долгосрочные договорённости. Данное заявление президент России сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Так вот, я говорю: я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших вооружённых сил. Вот и всё», — отметил он.

Как пояснил Путин, Москве же нужны не временные перемирия на три или шесть месяцев, а соглашения, рассчитанные на длительную историческую перспективу. Пусть сначала специалисты проработают решения, и только после этого можно будет встречаться для подписания документов. Пока же смысла президент не видит.

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Ранее Владимир Путин заявил, что политики не должны бояться выборов и обязаны действовать строго в рамках Конституции. По его словам, удержание власти за пределами установленных процедур называется узурпацией и является уголовным преступлением. Президент подчеркнул, что вопрос о сроках пребывания на выборных должностях действительно важен, но именно для этого и существуют выборы, на которые нужно идти открыто.

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Юлия Сафиулина
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