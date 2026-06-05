Президент России Владимир Путин заявил, что политики не должны бояться выборов и обязаны действовать в рамках Конституции. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, вопрос о сроках пребывания во власти на выборных должностях действительно важен. Однако, подчеркнул Путин, для этого и существуют выборы, на которые нужно идти открыто. Глава государства отметил, что удержание власти за пределами конституционных процедур называется узурпацией. По словам Путина, это является уголовным преступлением.

«Не надо бояться, надо идти на выборы. Всем бы посоветовал», — заявил президент России.

Путин обратил внимание на ситуацию на Украине. Он отметил, что раньше там говорили о скорых выборах, но затем тема, по его словам, затихла.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президентских выборов на Украине не будет, пока сохраняется режим Владимира Зеленского. По его словам, Киев находится под полным контролем США и Великобритании, поэтому голосование в этом году возможно только при смене нынешней власти. Азаров считает, что такой сценарий может произойти лишь в случае замены режима экс-комика на другой — по той схеме, которую, как он утверждает, американцы уже не раз применяли в других странах.