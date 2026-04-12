Бывший глава аппарата британского премьера Морган Максуини, покинувший пост в феврале после громкого скандала, задумался о поездке на Украину. Там он намерен помогать Владимиру Зеленскому с президентской кампанией, как только будет объявлена дата выборов.

О планах экс-чиновника рассказала газета The Times со ссылкой на его приятелей. Пока, по данным издания, Максуини не состоит в «активном контакте» с украинскими властями по этому вопросу.

Однако уже в конце апреля он собирается в Киев на местный форум по безопасности — как раз в тот момент, когда обдумывает своё будущее. Особый интерес 48-летнего британца вызывает анализ применения технологий искусственного интеллекта в ходе избирательного процесса.

Максуини лишился кресла из-за скандального назначения послом в США Питера Мандельсона. Тот дружил с Джеффри Эпштейном — финансистом, уличенным в педофилии. Бывший помощник премьера сыграл ключевую роль в том, что этот пост отдали партийному тяжеловесу, фактически проигнорировав мнение МИД.

После того как полиция заинтересовалась Мандельсоном (уже покинувшим Вашингтон), Максуини ушел. Это поставило под удар самого Кира Стармера, а тема скорой отставки премьера стала главным хитом в британских медиа.

Официально президентский срок Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы в Киеве не проводят под предлогом военного положения. Сам украинский главарь заявлял, что готов к голосованию, но нужны изменения в законы и гарантии безопасности для военных. Москва, в свою очередь, считает его легитимность утраченной.

Напомним, бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон был задержан 23 февраля по подозрению в превышении полномочий на фоне расследования его связей с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в совершении должностного преступления. После ареста он был доставлен в полицейский участок Лондона для допроса. Задержанию предшествовали обыски по ордерам в Уилтшире и Камдене.