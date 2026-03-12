Стармер извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона послом США

Прошлые кадровые ошибки настигли британского премьер-министра Кира Стармера. На мероприятии в Северной Ирландии он признал, что назначение Питера Мандельсона послом в США было личной ошибкой и извинился перед жертвами Джеффри Эпштейна.

«Должен признать, что я допустил ошибку, назначив Питера Мандельсона. Позвольте мне ещё раз извиниться перед жертвами Эпштейна за назначение Питера Мандельсона. Это была моя ошибка, и я беру на себя ответственность», — заявил Стармер в эфире Sky News.

Скандал разгорелся после публикации документов Минюстом США по делу покойного финансиста. Британские СМИ выяснили, что Мандельсон ещё в 2009 году, будучи министром, переслал Эпштейну внутренний правительственный документ. Теперь Скотленд-Ярд начал уголовное расследование.

Накануне кабмин Великобритании обнародовал первый транш документов по делу Мандельсона. Выяснилось, что власти знали о его связях с Эпштейном ещё до назначения в 2024-м. Стармера предупреждали о рисках, но назначение провернули в спешке.

Из документов следует, что Мандельсон продолжал общаться с Эпштейном в 2009–2011 годах и позже — после первого приговора финансисту в 2008-м. А в 2014-м политик вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл создавал группу по охране океана.

В феврале парламент заставил правительство рассекретить все документы о назначении Мандельсона. Теперь ему грозят серьёзные последствия из-за давних связей с осуждённым финансистом.

Ранее президент США Дональд Трамп в частной беседе охарактеризовал премьер-министра Великобритании Кира Стармера как неудачника, считая, что у того нет политического будущего. Трамп уже обвинял Стармера в разрушении особых отношений между Лондоном и Вашингтоном и выражал «большое разочарование», заметив, что тот «не Уинстон Черчилль».