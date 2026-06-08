Песков указал на лживость слов Запада о «мире» в свете новых поставок оружия ВСУ

У Москвы есть большие сомнения в выполнении условий Евросоюза для заключения перемирия на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также напомнил, что президент РФ Владимира Путина в рамках ПМЭФ уже говорил, что достиь договорённостей с Киевом невозможно, учитывая все его террористические действия, направленные, в том числе против детей.

«И хочу особое внимание уделить тому, что Макрон, Стермер и Мерц пытаются говорить о мире, но одновременно заявляют о намерениях содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружения для продолжения войны. Это ли не лучшим образом демонстрирует истинное намерение Европы?» — пояснил представитель Кремля журналистам.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня обозначили пять условий урегулирования украинского конфликта. А именно: немедленное и полное прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, защита интересов безопасности европейских стран и сохранение заморозки российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Также говорится о прямых переговорах России и Украины при участии США ЕС.