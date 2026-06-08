«Евротройка» обозначила 5 условий для мира на Украине после встречи с Зеленским
Обложка © Офис президента Украины
Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня обозначили пять условий урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление лидеров «евротройки» опубликовано на сайте британского правительства.
Первое условие — немедленное и полное прекращение огня. Текущая линия соприкосновения, по мнению европейских лидеров, должна стать отправной точкой для дальнейших переговоров. Также в числе условий названы гарантии безопасности для Украины после вступления перемирия в силу, защита интересов безопасности европейских стран и сохранение заморозки российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву.
Стармер, Макрон и Мерц поддержали прямые переговоры России и Украины при участии США и европейских стран. Они также заявили о продолжении координации перед саммитом G7, встречей «коалиции желающих» и саммитом НАТО.
Среди дальнейших мер указаны давление на российскую экономику, увеличение военной помощи Украине, наращивание производства перехватчиков, а также совместная разработка противобаллистических и дальнобойных возможностей.
Также Великобритания, Франция и Германия по итогам встречи в Лондоне договорились вместе производить для Украины дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны.
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