Зеленский выбил у «евротройки» обещание выпускать дальнобойное оружие и ПВО для Украины

Великобритания, Франция и Германия договорились вместе производить для Украины дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое сделали лидеры этих стран по итогам встречи в Лондоне.

«Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия», — говорится в заявлении, распространённом Даунинг-стрит.

Главы «евротройки» также подчеркнули, что Европа всегда поддерживает Украину и должна сыграть важную роль в любом мирном урегулировании. Страны по-прежнему настаивают на том, чтобы разместить на Украине западный военный контингент. В МИД России назвали это категорически неприемлемым и предупредили, что такой шаг грозит серьёзной эскалацией.

Напомним, что воскресенье на Даунинг-стрит встретились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский. Они обсудили, как нарастить производство ракет-перехватчиков, а также совместно разрабатывать системы ПВО и дальнобойное оружие. Также «евротройка» оценила открытое письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину. Лидеры заявили, что поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией при активном участии США и Европы — для установления прекращения огня и дальнейших переговоров.