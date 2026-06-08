Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург, представляющие партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», выступили за создание новых форматов диалога между Россией и Евросоюзом. Парламентарии прибыли в Москву 7 июня по приглашению Института Европы РАН.

В программе визита — переговоры с представителями администрации президента России, Госдумы и гражданского общества.

«Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии», — говорится в заявлении депутатов.

Фирмених и фон дер Шуленбург отметили, что нынешняя поездка продолжает контакты, начатые в прошлом году. Тогда они посещали Россию в связи с 80-й годовщиной Победы над нацистской Германией.

Напомним, ранее сообщалось, что два депутата ЕП от партии Сары Вагенкнехт прибыли в Москву для переговоров. Партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) последовательно выступает за мирный внешнеполитический курс и налаживание связей с Россией. Она осуждает эскалацию украинского конфликта и требует отмены необдуманных санкций, которые наносят урон экономике Германии. BSW настаивает на поиске дипломатического решения и восстановлении торговых отношений с РФ, выгодных немецкому бизнесу.