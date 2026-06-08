Евросоюз обсуждает условия возможного снятия санкций с России и разморозки российских активов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальной встречей министров обороны стран сообщества на Кипре. При этом, по её словам, любые решения по ограничительным мерам должны учитывать «интересы безопасности Евросоюза».

«Когда речь идёт о смягчении санкций, когда речь идёт о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», — подчеркнула Каллас.

Она отметила, что страны ЕС начали согласовывать собственную позицию на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам главы европейской дипломатии, вопросы санкций и российских активов входят в перечень условий, которые Брюссель намерен учитывать в рамках будущего переговорного процесса.

Ранее в России предрекли печальную судьбу странам, вводящим санкции. По словам заместителя руководителя Администрации президента Максима Орешкина, их скоро перестанут замечать.