«Тот, кто бьёт, становится меньше»: Орешкин предрёк печальную судьбу странам, вводящим санкции

Государства, вводящие санкции против РФ, скоро перестанут замечать. Об этом заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Представитель Кремля отметил, что основной рост глобальной экономики сейчас сосредоточен в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Он подчеркнул, что у Европы и Соединённых Штатов Америки показатели совсем иные.

Орешкин указал на долгосрочные приоритеты для страны. «Нам нужен тот [рост экономики], который устойчив в долгосрочной перспективе, и тот, который ведёт к устойчивому росту доходов наших граждан», — пояснил он.

По его мнению, внешнее давление только мобилизует.

При этом та часть мировой экономики, которая ввела санкции, с каждым годом становится всё меньше.

«Можно, конечно, бить. Но, тот, кто бьёт, он становится все меньше и меньше в размерах. Поэтому, скоро уже это никто замечать не будет», — заявил Орешкин.