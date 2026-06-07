«Тот, кто бьёт, становится меньше»: Орешкин предрёк печальную судьбу странам, вводящим санкции
Орешкин: Страны, вводящие санкции против России, скоро перестанут замечать
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Государства, вводящие санкции против РФ, скоро перестанут замечать. Об этом заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Представитель Кремля отметил, что основной рост глобальной экономики сейчас сосредоточен в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Он подчеркнул, что у Европы и Соединённых Штатов Америки показатели совсем иные.
Орешкин указал на долгосрочные приоритеты для страны. «Нам нужен тот [рост экономики], который устойчив в долгосрочной перспективе, и тот, который ведёт к устойчивому росту доходов наших граждан», — пояснил он.
По его мнению, внешнее давление только мобилизует.
При этом та часть мировой экономики, которая ввела санкции, с каждым годом становится всё меньше.
«Можно, конечно, бить. Но, тот, кто бьёт, он становится все меньше и меньше в размерах. Поэтому, скоро уже это никто замечать не будет», — заявил Орешкин.
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