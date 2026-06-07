Депутат немецкого парламента от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что антироссийские ограничительные меры усугубили процесс деиндустриализации в стране. Своё мнение он высказал в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам парламентария, немецкие компании охотно возобновили бы бизнес с Россией, если бы имели такую возможность, но они этого не делают из-за давления со стороны Соединённых Штатов. При этом последствия такой политики, по его оценке, весьма серьёзны.

Котре указал на две основные причины роста цен на энергоносители в Германии: с одной стороны, это ошибочный энергетический переход, а с другой — прекращение сравнительно недорогих поставок из России. Результатом, по его словам, становится деиндустриализация.

«С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция — деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию», — подчеркнул собеседник агентства.

Депутат добавил, что, помимо санкций, свою роль играют и другие факторы, однако ограничения лишь усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут убытки и серьёзные потери.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц решил, что ФРГ теперь стоит наладить диалог с Россией. В Берлине уже несколько недель готовятся к возможным переговорам с Москвой по Украине. Консультации проходят прежде всего с представителями Франции и Великобритании. В правительственных кругах считают, что для европейской стороны постепенно открывается «окно» для переговоров с Москвой.