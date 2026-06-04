Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что неудача Берлина на выборах непостоянных членов Совбеза ООН связана с Россией. По его версии, Москва не хотела видеть в составе органа страну, которая поддерживает Украину.

По итогам голосования в Генассамблее ООН Германия получила 104 голоса при необходимом минимуме в 127 для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности. Впервые страна не смогла добиться этого статуса, что стало заметным дипломатическим событием.

«Мы твёрдо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности», — сказал он.

Вадефуль заявил, что причиной провала могла стать якобы негативная кампания со стороны России, однако никаких подтверждений этим утверждениям он не привёл. Дополнительно он упомянул, что на результат голосования могла повлиять особая позиция Германии в отношении конфликта на Ближнем Востоке и обязательства перед Израилем.

Ранее сообщалось, что выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН проводятся в Генеральной Ассамблее и требуют поддержки не менее двух третей государств-членов организации. Киргизия впервые в своей истории получила место в этом органе, победив в голосовании Филиппины после нескольких раундов.