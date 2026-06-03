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3 июня, 17:16

Кандидат на пост генсека ООН на ПМЭФ заявила о готовности работать с Россией

Обложка © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI

Обложка © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что в случае избрания готова продолжать взаимодействие с Россией. Об этом она сказала на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Гринспан, диалог с Москвой имеет важное значение для устойчивости и будущего самой организации. Она подчеркнула, что всегда говорила об этом прямо.

Политик назвала Россию ключевой частью ООН. Она объяснила это не только статусом РФ как постоянного члена Совета Безопасности, но и влиянием страны на международной арене.

Кандидат на пост генсека ООН Мишель Бачелет собирается в Россию
Кандидат на пост генсека ООН Мишель Бачелет собирается в Россию

Вопрос о новом руководителе ООН становится всё заметнее в международной повестке: второй срок Антониу Гутерриша завершается 31 декабря. После этого странам — членам организации предстоит согласовать кандидатуру следующего генсека. В ближайшие месяцы консультации с возможными претендентами, вероятно, продолжатся, а выбор преемника Гутерриша станет одной из главных дипломатических интриг. Ранее в МИД РФ уже обозначили, каким требованиям, по мнению Москвы, должен соответствовать будущий генеральный секретарь ООН.

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Николь Вербер
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