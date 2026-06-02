Кандидат на пост генсека ООН Мишель Бачелет собирается в Россию

Кандидат на пост генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет собирается посетить Россию уже в ближайшие дни. О подготовке визита сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

По его словам, детали поездки ещё находятся в стадии согласования, однако российская сторона рассчитывает принять политика в ближайшее время.

«Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять её», — сообщил Алимов в комментарии РИА «Новости».

В МИД напомнили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров традиционно проводит встречи с претендентами на пост главы ООН. В рамках таких консультаций Москву ранее уже посещали Рафаэль Гросси и Ребека Гринспан, которых также рассматривают среди возможных кандидатов на высокий международный пост.

Интерес к будущему руководству Организации Объединённых Наций растёт по мере приближения завершения полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша. Его второй срок истекает 31 декабря текущего года, после чего государствам-членам предстоит определить нового руководителя организации. Ожидается, что консультации с потенциальными кандидатами продолжатся в течение ближайших месяцев, а вопрос о преемнике Гутерриша станет одной из ключевых тем международной дипломатии. В МИД обозначили требования России к кандидату на пост генерального секретаря ООН.