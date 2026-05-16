Лавров заявил о шансе навести порядок в ООН после смены генсека

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предстоящая смена генерального секретаря ООН может стать шансом для реформирования организации. Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС.

По словам главы МИД РФ, выборы нового генсека дают возможность «наведения порядка» во Всемирной организации, хотя Москва понимает существующие политические реалии и не строит чрезмерных ожиданий.

На фоне обсуждения будущего руководства ООН глава «Росатома» Алексей Лихачёв положительно оценил возможное выдвижение руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По его мнению, такое назначение могло бы улучшить взаимодействие между организацией и Россией. В Кремле также отмечали, что в Москве сложилось благоприятное мнение о нынешнем главе МАГАТЭ.