«Он должен проставиться»: Глава Росатома оценил возможное назначение Гросси в ООН

Возможное назначение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси генсеком ООН позитивно повлияет на отношения Всемирной организации с РФ. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачёв в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

По словам Лихачёва, в случае такого назначения российская сторона сможет выстроить с Гросси конструктивное взаимодействие.

«Если Гросси станет главой ООН, то я уверен, что наше правительство, МИД с ним наладят конструктивное взаимодействие. А мы с ним выпьем много аргентинского вина, потому что он аргентинец, — сказал глава Росатома.

На уточняющий вопрос, почему речь идёт не о российском вине, Лихачёв ответил, что «проставляться должен Гросси».

Рафаэль Гросси сейчас возглавляет МАГАТЭ и, по сообщениям СМИ, рассматривается среди возможных претендентов на пост генерального секретаря ООН. В Кремле отмечали, что у Москвы сложилось благоприятное мнение об этом человеке.