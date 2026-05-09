День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:15

Путин выступил за многополярный мир на принципах Устава ООН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Формирующаяся многополярная архитектура должна опираться на принципы Устава ООН и неделимость безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном приёме в честь Дня Победы в Москве.

«Убеждён: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава ООН во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил важность учёта культурно-цивилизационного разнообразия народов всей планеты. По его словам, каждый народ имеет право самостоятельно определять свою судьбу и следовать традициям предков.

Цена ксенофобии: Путин напомнил о трагическом уроке Великой Отечественной
Цена ксенофобии: Путин напомнил о трагическом уроке Великой Отечественной

Ранее Путин заявил, что Россия считает своим долгом не допустить оправдания нацистов и их зверств против советского народа. Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической правды.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • День Победы
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar