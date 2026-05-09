Формирующаяся многополярная архитектура должна опираться на принципы Устава ООН и неделимость безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном приёме в честь Дня Победы в Москве.

«Убеждён: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава ООН во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил важность учёта культурно-цивилизационного разнообразия народов всей планеты. По его словам, каждый народ имеет право самостоятельно определять свою судьбу и следовать традициям предков.

Ранее Путин заявил, что Россия считает своим долгом не допустить оправдания нацистов и их зверств против советского народа. Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической правды.