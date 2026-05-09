Путин: Долг России — не допустить оправдания нацистов

Россия считает своим долгом не допустить оправдания нацистов и их жестоких преступлений против советского народа. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном приёме в честь Дня Победы.

«Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности», — подчеркнул глава государства.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл 9 Мая в Москве. Парад Победы продолжился выступлением Владимира Путина. Его речь заняла чуть более 8,5 минут. Затем президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.