День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:10

Путин: Долг России — не допустить оправдания нацистов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия считает своим долгом не допустить оправдания нацистов и их жестоких преступлений против советского народа. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном приёме в честь Дня Победы.

«Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности», — подчеркнул глава государства.

«Никогда не делили Победу»: Путин отметил вклад всех народов в разгром нацизма
«Никогда не делили Победу»: Путин отметил вклад всех народов в разгром нацизма

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл 9 Мая в Москве. Парад Победы продолжился выступлением Владимира Путина. Его речь заняла чуть более 8,5 минут. Затем президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar