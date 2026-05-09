«Никогда не делили Победу»: Путин отметил вклад всех народов в разгром нацизма

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На торжественном приёме в Кремле по случаю Дня Победы Владимир Путин заявил: Россия никогда не делила Победу на «свою» и «чужую». Президент подчеркнул, что народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром гитлеризма, но Москва помнит и о подвигах других участников антигитлеровской коалиции.

Глава государства особо отметил значение боевого союзничества и призвал чтить память воинов всех стран, кто сражался против нацизма: участников движения Сопротивления, партизан, подпольщиков. По словам Путина, общая история должна объединять народы, а не разделять их.

Напомним, в Кремле после Парада Победы стартовал торжественный приём по случаю 81-й годовщины Победы. Участие в мероприятии вместе с Владимиром Путиным принимают иностранные делегации: президенты Казахстана, Лаоса, Узбекистана и Южной Осетии, премьер Словакии и султан Малайзии, также присутствуют президент Республики Сербской и её бывший руководитель.

Юрий Лысенко
