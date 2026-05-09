Участники СВО вслед за Путиным возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

После завершения военного парада бойца специальной военной операции (СВО) возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Делегация во главе с президентом России Владимиром Путиным и иностранными лидерами направилась туда с Красной площади.

Там Путин с гостями почтили память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Следом к мемориалу подошёл министр обороны России Андрей Белоусов. Вместе с ним цветы возложили участники специальной военной операции.

В Северной столице на Дворцовой площади тоже прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы. В нём участвовали свыше тысячи военных Ленинградского военного округа, курсантов и силовиков; боевая техника в этом году по брусчатке не проехала.